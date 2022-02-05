لبنان.. إحباط تهريب مئات آلاف الحبوب المخدرة وإيقاف "متورطة" (فيديو)

أعلن الأمن اللبناني عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة إلى إحدى الدول العربية.

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وفي التفاصيل، أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أنه "في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي بوحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدرة "كبتاغون" إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا"، لافتة إلى أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه، عثر بداخله على 27 كيلوغراما من مادة الكبتاغون المخدرة، أي بما يوازي 15 ألف حبة تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة، وتغليفها بمادة الشوكولا، ووضعها في علب مخصصة للحلويات".

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنه "من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة، تم توقيف متورطة في هذه العملية، وتدعى "ح. ط." (من مواليد عام 1995، لبنانية)، وقد ضبط بحوزتها بطاقة هوية مزورة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافة إلى كمية من حبوب "الكبتاغون"، مؤكدة أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

المصدر: "النشرة"