لبنان: ضبط شحنة كبتاغون مخبأة بالشاي كانت متجهة إلى الخليج

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ضبط شحنة كبتاغون مخبأة بشحنة شاي في البحر، كانت متوجهة إلى أفريقيا وكان من المفترض أن تتوجه بعدها إلى الخليج وعلى الأرجح إلى السعودية.

وقال مولوي في مؤتمر صحافي: "أنوه وأشدد على العمل الأمني الدقيق الذي قامت به شعبة المعلومات متابعة للتحقيقات والشبكات التي تهرب حبوب الكبتاغون"، مشددا على أن "لبنان لن يكون مصدر للأذى والشر وتهريب السموم إلى الدول العربية والخليج والسعودية".

وأعلن أن "هذا العمل الدقيق أدى إلى ضبط شحنة كبتاغون كانت بطريقها إلى توغو في إفريقيا وبعد أن تتبدل أوراق الشحنة ستذهب إلى الخليج وترجح إلى السعودية"، مبينا أن "الشحنة مكونة من 7 أطنان من الشاي، وحبوب الكبتاغون مخبأة بينها، وهي كانت متجهة عبر البحر".

وأوضح مولوي أنه "تم استعادة الشحنة من البحر ووصلت إلى بيروت اليوم"، مضيفا: "أؤكد لإخواننا العرب أن كشف الشبكات دليل جدية في العمل والمتابعة والتحقيق، كان ممكن أن تصل الشحنة إلى أخواننا العرب أو في الخليج لولا هذه العملية الأمنية الاستباقية".

المصدر: "الجديد"