مولوي: السلطات اللبنانية جدية في مكافحة تهريب المخدرات إلى الدول العربية

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن "السلطات اللبنانية جدية في مكافحة تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون وتصدير الشر والجريمة إلى الدول العربية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي".

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وفي حديث لصحيفة "الراي" الكوتية، شدد مولوي، على أن "عملنا متواصل لمكافحة تهريب حبوب الكبتاغون التي تصدر إلى الدول الشقيقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها، ونحن جديون بكل الإجراءات التي نتخذها لمنع شحنات الأذى والموت والشر التي يحاول ضعفاء النفوس تصديرها إلى دول الخليج العربي".

وقال: "إن مجتمع الكويت هو مجتمعنا ونحرص عليه ونتحمل المسؤولية. وسنكافح الجريمة التي تؤذي الشعب الشقيق وسنقطع دابر الأشرار، ونلتقي قريبا، بل نحن ملتقيان على المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني ومصلحة شعب الكويت الأبي وعلى حماية بلدينا من كل شر".

وأقر بأن "الشحنة التي تم ضبطها في دبي داخل شحنة من الحامض قبل أيام كان مصدرها لبنان"، لافتا إلى أننا "تابعنا الموضوع، ونعرف من أين انطلقت الشحنة وأين ذهبت، ونتابع الشركة المصدرة كيفية نقل الشحنة الى دبي، وهناك موقوفون".

وكانت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك، أعلنت أمس "ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، ومعدة للتهريب إلى إحدى الدول الخليجية".

وعن ارتباط هذه الشحنة بالتي ضبطت قبل أيام، أكد مولوي أن "هذا الموضوع قيد التحقيق، ولا يمكن كشف أسماء وتفاصيل أكثر".

المصدر: "الراي"