وزير الداخلية اللبناني متفقدا شحنة المخدرات المضبوطة: جديون بمنع الشر عن أشقائنا العرب

تفقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الكبتاغون المضبوطة داخل شحنة حمضيات موجهة إلى الخليج، وقال: "نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشر عن أشقائنا العرب".

وقال مولوي في تصريح من مرفأ بيروت: "تم ضبط بحسب التقديرات الأولية حوالى تسعة ملايين حبة كبتاغون"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تصدير الشحنة إلى إحدى دول الخليج.

وأضاف: "عملنا مستمر منذ أكثر من شهرين وعملنا جدي وفاعل وبجهد العناصر الأمنية والضباط الذين يتعاونون بكل دقة معنا.. ونود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا بكل الإجراءات التي نتخذها ويجب أن نأخذها لمنع الشر عن أشقائنا العرب".

عملُنا متواصل لمكافحة تهريب حبوب الكبتاغون التي تُصدّر الى الدول الشقيقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها، ونحن جديّون بكل الإجراءات التي نتخذها لمنع شحنات “الأذى والموت والشرّ” التي يحاول ضعفاء النفوس تصديرها إلى دول الخليج العربي pic.twitter.com/t7avtfwUTv — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 29, 2021

وكانت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك أعلنت عن "ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، ومعدة للتهريب إلى إحدى الدول الخليجية"

المصدر: LBCI