 
مباشر

الأردن.. مواطنو إربد يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

أخبار العالم العربي

الأردن.. مواطنو إربد يشكون من طعم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sej8

شكا المواطنون في محافظة إربد الأردنية، من طعم غريب يشبه طعم "الكاز" في التفاح.

إقرأ المزيد
اتفاق أردني إسرائيلي جديد يمنح أفضلية للمنتجات الزراعية للمملكة في أسواق إسرائيل
اتفاق أردني إسرائيلي جديد يمنح أفضلية للمنتجات الزراعية للمملكة في أسواق إسرائيل

وقال المواطنون، بحسب وكالة "عمون"، إن مظهر التفاح طبيعي جدا وكذلك رائحته قبل تناوله، إلا أن طعم الكاز الغريب يظهر عند تناول التفاح. وأضافوا أن التفاح الذي ظهر به طعم الكاز هو تفاح مستورد.

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة، أن كافة الخضروات والفواكه المستوردة تخضع للفحص من حيث شهادة المنشأ وفحص متبقيات المبيدات وسلامة الثمار قبل دخولها السوق.

ورجحت الوزارة أن يكون الخلل المتسبب بهذا الطعم يعود إلى مشكلة في التخزين.

المصدر: "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا