الأردن.. مواطنو إربد يشكون من طعم "غريب" في التفاح المستورد

شكا المواطنون في محافظة إربد الأردنية، من طعم غريب يشبه طعم "الكاز" في التفاح.

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وقال المواطنون، بحسب وكالة "عمون"، إن مظهر التفاح طبيعي جدا وكذلك رائحته قبل تناوله، إلا أن طعم الكاز الغريب يظهر عند تناول التفاح. وأضافوا أن التفاح الذي ظهر به طعم الكاز هو تفاح مستورد.

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة، أن كافة الخضروات والفواكه المستوردة تخضع للفحص من حيث شهادة المنشأ وفحص متبقيات المبيدات وسلامة الثمار قبل دخولها السوق.

ورجحت الوزارة أن يكون الخلل المتسبب بهذا الطعم يعود إلى مشكلة في التخزين.

المصدر: "عمون"