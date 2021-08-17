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اتفاق أردني إسرائيلي جديد يمنح أفضلية للمنتجات الزراعية للمملكة في أسواق إسرائيل

مال وأعمال

اتفاق أردني إسرائيلي جديد يمنح أفضلية للمنتجات الزراعية للمملكة في أسواق إسرائيل
Facebook@minsitry.of.agriculture
مزرعة في الأردن
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اتفق الأردن مع إسرائيل على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية) وذلك اعتبارا من سبتمبر2021 وحتى سبتمبر 2022.

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وقال أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي إن الجانبين ناقشا مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الأردنية للأسواق الفلسطينية، إضافة الى مناقشة موضوع امتداد الحرائق للجانب الأردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة الممتدة وقد وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة.

وبين الناطق باسم الوزارة أن هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الاسرائيلي إلى ما يزيد عن 50 ألف طن من الخضار والفواكه خلال الفترة المذكورة، مما سينعكس إيجابا على القطاع الزراعي للمملكة.

المصدر: "عمون"

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