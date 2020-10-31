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الأردن..اتحاد المزارعين يرفض تصدير الزيتون إلى إسرائيل

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الأردن..اتحاد المزارعين يرفض تصدير الزيتون إلى إسرائيل
Reuters RANEEN SAWAFTA
مزارعو الزيتون يقومون بقطافه وجمعه
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أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردني، محمود العوران، اليوم السبت، أن الاتحاد ضد تصدير ثمار الزيتون من الأردن إلى إسرائيل، وذلك بسبب ممارسات الأخيرة لـ"طمس هوية الزيتون الأردني".

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وأشار العوران، في حديث له مع موقع "خبرني"، إلى أن إسرائيل "تعصر ثمار الزيتون الأردني وتصدره إلى دول الاتحاد الأوروبي، على أنه إنتاج بيت المقدس، ويتم بيعه وتسويقه بأسعار باهظة الثمن لأسباب دينية".  

وقال "إن زيت الزيتون الأردني، هو زيت عضوي وصحي 100%، ويعتبر تصديره لإسرائيل، طمسا لهوية منبعه". 

وشدد على أن تصدير ثمار الزيون للخارج له تداعيات كبيرة، منها اقتصادية، لوجود ما بين 120 إلى 130 معصرة زيتون في الأردن، يؤثر التصدير على عملها. 

وأفاد العوران، بأنه تم تمديد فترة التصدير إلى ما بين الـ15 والـ20 من شهر نوفمبر القادم، بعد التصويت على القرار في الوزارة، بعدما كان سينتهي في أوله. 

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة، مع نقابة أصحاب المعاصر، وتم تحديد سعر تنكة زيت الزيتون بـ73 دينارا.

المصدر: "خبرني"

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