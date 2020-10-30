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الأردن.. الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

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الأردن.. الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية
Reuters
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استدعت قوات الأمن الأردنية، اليوم الجمعة، عددا من المرشحين للانتخابات البرلمانية العامة إثر مخالفات متعلقة بأوامر وزارة الدفاع وبالدعاية الانتخابية.

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وقالت وسائل إعلام أردنية إن الأجهزة الأمنية استدعت عددا من المرشحين في الكرك وإربد وعمان والرمثا، وذلك بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب، إثر مخالفة أوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية والمقرات.

وأكدت الهيئة متابعتها لمدى التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية، داعية كل من شاهد خرقا أن يبلغ الهيئة به عبر الرقم المجاني 117100.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الأردن في العاشر نوفمبر المقبل، لاختيار البرلمان الأردني التاسع عشر.

المصدر: عمون

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