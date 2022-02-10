مصر.. التحقيقات تكشف شهادات جديدة لفتيات ضحايا رجل أعمال مشهور

كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام رجل الأعمال المصري المشهور محمد الأمين، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد.

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واستمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إلى إحدى فتيات دار رعاية الأيادي الأمينة ببني سويف ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين، حيث دبر لهن مكانا لإيوائهن بدار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن وذلك بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته

وقالت طفلة بالغة من العمر 8 سنوات بأنها في أثناء تواجدها بدار الأيدي الأمينة ببني سويف فوجئت بدخول المتهم غرفتها، في أثناء تواجدها بمفردها وانشغالها باللعب.

وتابعت الفتاة أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، أن المتهم رجل الأعمال محمد الأمين حسر ملابسها ومارس معها الرزيلة عنوة، وكرر فعلته بدار الأيدي الأمينة ببني سويف وهددها بعدم الإفصاح عن الواقعة وإلا سيتعدى عليها ضربا، وصاحت تبكي ثم استطاعت الفرار وأبلغت إحدى المشرفات بالواقعة.

وقالت طفلة أخرى بالغة من العمر 11 سنة بأنها خلال تواجدها بدار الأيدي الأمينة ببني سويف وفي أثناء لهوها بالمدخل، أخذ المتهم رجل الأعمال محمد الأمين في النداء عليها واصطحابها الصالة المعيشة الملاصقة لغرفة نومه الشخصية وقبلها من فاهها عنوة ولامس يداه مناطق حساسة في جسدها.

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

المصدر: القاهرة 24