مصر.. شهادات صادمة لـ6 فتيات اتهمن محمد الأمين بالاعتداء عليهن جنسيا (صور)

نشر موقع "المدار" المصري اعترافات 6 فتيات في قضية رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار بالبشر، وهتك عرض قاصرات كن يقمن في دار أيتام يترأس هو مجلس إدارتها.

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وبحسب تقرير وزارة التضامن الاجتماعي، قالت الطفلة "ح. ا" البالغة من العمر10 أعوام: "بابا محمد كان بينادي عليا، ويخدني غرفته ويعمل حاجات وحشة".

ووفق شهادة الطلفة، فإن الأمين كان يقبلها من فمها، ومرة أخرى قام بإدخالها إلى غرفته، ووضع يده على المنطقة التناسلية بجسدها.

أما الطفلة "ه . س"، وتبلغ من العمر 8 أعوام، فأوضحت أن الأمين اعتدى عليها جنسيا من الدبر، كما اعتاد وضع يده على المنطقة التناسلية بجسدها.

ووفق وزارة التضامن، أوضحت الطفلة "ف٠س"، 10 أعوام، أنه أثناء تواجدها في منطقة الساحل أثناء صعودها على السلم قام بالنداء عليها وأخذها إلى غرفته وقام بالاعتداء الجنسي عليها.

فيما قالت الطفلة "س.س"، 6 سنوات: "بابا محمد لا يقوم بأي أفعال سيئة وأنا أحبه وأريد العودة إلى الدار مرة أخرى".

وأوضحت الطفلة "ل.س"، 11 عاما: "أن المشكو في حقه كان يقوم بالنداء عليها للدخول لغرفته ويقوم باحتضانها بشدة ويقوم بإدخال يديه في مناطق عفتها، ويعتدي عليها جنسيا من منطقة الدبر". وأضافت: "كانت توجد طفلة أخرى اسمها دعاء أنجبت طفلة اسمها زينب، وهي دائما كانت بتبقى معاه في الدار".

أما الطفلة "س . م" البالغة من العمر 6 سنوات فقد أكدت أن الأمين لم يكن يقوم بأي حركات معيبة معها، مضيفة: "بس أنا مبحبوش لأنه عمل مع إخواتي حاجات وحشة".

وجدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس رجل الأعمال، المتهم محمد الأمين، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاستغلاله ضعف قاصرات بقصد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد.

المصدر: المدار