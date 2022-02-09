شاهد.. مداخلة هاتفية مزيفة لمجدي يعقوب على قناة مشهورة تثير جدلا واسعا

أثار برنامج الحياة على قناة الحدث المصرية جدلا واسعا بعدما قام إعداد البرنامج بتقديم مداخلة هاتفية كاذبة، يدعي فيها أحد الأشخاص أنه جراح القلب مجدي يعقوب على الهواء مباشرة.

شوفت قليل وكتير .. لكن كدة كتير؟!! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟!!! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع .. مش مستوعبة والله pic.twitter.com/Lnq1fcmr9u — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) February 9, 2022

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وأثارت المداخلة الهاتفية موجة من الغضب والسخرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما حدث على الشاشة من كذب واستخفاف بعقل المشاهد، حيث نشرت الصحفية ياسمين محفوظ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو للمداخلة الكاذبة، قائلة: "شوفت قليل وكتير.. لكن كدة كتير؟! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع.. مش مستوعبة والله".

وتابعت في تغريدة أخرى: "اتفضلوا شوفوا الوكسة لآخرها.. نصباية بجد مش هزار، ليرد عليها الإعلامي المعروف جابر القرموطي: دا هباب مهبب، أما الإعلامي شريف عامر، كتب معلقا: إلى من يهمه الأمر".

ونشرت ياسمين محفوظ فيديو آخر، لباقي المداخلة، معلقة: "الحقوا الجزء الثاني هتلاقوا صوت دخل فجأة وسط المداخلة قالك ده محمد جمال مساعد السير مجدي يعقوب في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وبيشكروا الدكتور على أنه الراعي الشرفي لمبادرة حق الغلابة اللي اسسها الأخ اللي قاعد قاعد قدام الكاميرا ده، واصفة ما حدث بالنصب الصيني المغشوش، مردفة: نصب بس صيني مغشوش، مضيفة: أنا خايفة الحلقة الجاية الاقي القذافي عامل معاهم مداخلة بعد إشاعة أنه على قيد الحياة".

وعلق أحد المغردين على المداخلة الكاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: النصب على المشاهدين، أما آخر سخر من اسم القناة قائلًا: النصب اليوم.

وتفاجأ الجمهور خلال المداخلة بصوت مختلف عن صوت الجراح العالمي، قائلًا: "أنا اللي سعيد بيكم.. ناس محترمين وتشرفوا البلد، لتلتقط المذيعة أطرف الحديث، قائلة: دكتور مجدي منور، وبجد لينا الشرف إن أول مداخلة تليفونية في البرنامج تكون من حضرتك".

المصدر: القاهرة 24