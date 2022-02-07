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مستشار الأمني القومي العراقي: علاقتنا مع واشنطن ليست ضد طهران وعلاقتنا مع طهران ليست ضد واشنطن

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مستشار الأمني القومي العراقي: علاقتنا مع واشنطن ليست ضد طهران وعلاقتنا مع طهران ليست ضد واشنطن
Gettyimages.ru
علم العراق
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علق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على علاقة العراق مع الولايات المتحدة وإيران.

وقال على حسابه في تويتر: "علاقتنا مع أمريكا والتحالف الدولي ليست ضد إيران، وعلاقتنا مع إيران ليست ضد أمريكا والتحالف الدولي، وعلاقتنا مع السعودية ليست ضد إيران، وعلاقتنا مع إيران ليست ضد السعودية. العراق ينطلق من مصلحته الوطنية".

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وأضاف: "لا نريد جماعات مسلحة  تتخذ من العراق منطلقا لتهديد إيران أو أي دولة أخرى، وأي أجنبي يحترم سيادة العراق والقوانين العراقية فنحن نرحب به".



المصدر: RT

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