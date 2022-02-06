رغم تأكيد "كتائب حزب الله" لـRT.. السلطات العراقية تنفي دخول فصيل مسلح للأنبار

نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، دخول فصيل مسلح إلى محافظة الأنبار، في إشارة إلى "كتائب حزب الله" العراقية.

وذكرت في بيان صحفي: "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء عن قيام فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية".

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وأضافت: "هنا نود أن نوضح هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم، وأن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية".

ودعت الخلية "الذين تداولوا هذه الأنباء إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصرا".

من جهته أكد مصدر في "كتائب حزب الله" لـRT، أن قوة من الحركة دخلت إلى محافظة الأنبار، وأن الهدف من دخولها يتعلق بإرسال رسالة سياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن قوة عسكرية كبيرة من "كتائب حزب الله" دخلت إلى محافظة الأنبار غربي البلاد.









المصدر: RT