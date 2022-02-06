رغد صدام حسين معلّقة على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا (فيديو)
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نشرت رغد صدام حسين فيديو لوالدها الراحل، وعلقت عليه قائلة: "سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا".
ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه الرئيس العراقي الراحل وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، وعلّقت بالقول: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".
ايها البطل،، ايها العز،، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا الى المكانة التي تليق به رغم انفهم باذن الله.. pic.twitter.com/esYXF7EGwv— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 5, 2022
المصدر: RT
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