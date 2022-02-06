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رغد صدام حسين معلّقة على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا (فيديو)

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين معلّقة على فيديو لوالدها: سيعود عراقك قريبا (فيديو)
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رغد صدام حسين
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نشرت رغد صدام حسين فيديو لوالدها الراحل، وعلقت عليه قائلة: "سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا".

ونشرت رغد مقطعا ظهر فيه الرئيس العراقي الراحل وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، وعلّقت بالقول: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك ويعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".

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المصدر: RT

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