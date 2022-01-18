رغد صدام حسين تتضامن مع الإمارات وتهاجم إيران

أعربت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات، واصفة ما جرى بأنها جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة إقليمية.

واتهمت ابنة الرئيس العراقي الراحل إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء، مشيرة في السياق إلى أن الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية "كورقة في مفاوضات الملف النووي".

ادين واستنكر الاعتداء الإرهابي الذي أستهدف دولة #الامارات العربية المتحدة، وان ماحدث جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم المنفذين الذين باتوا أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب، لاستغلال العمليات الإجرامية والضغوط السياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 17, 2022

وكانت الإمارات قد أعلنت يوم الاثنين مقتل 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، حيت أعلنوا أنهم استهدفوا ميناء أبو ظبي بصواريخ وطائرات مسيرة.

المصدر: RT