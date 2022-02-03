 
مباشر
عاجل
الكرملين: نشر واشنطن قوات إضافية في أوروبا يبرر أي إجراءات تتخذها روسيا لضمان أمنها

وزير يمني يحذر من إطلاق "الحوثيين" لعمليات تجنيد إجبارية

أخبار العالم العربي

وزير يمني يحذر من إطلاق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbbs

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من إطلاق "حركة أنصار الله" الحوثية لـ"عمليات تجنيد إجباري للمدنيين" في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الإرياني: "نحذر من إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، واجبار كل عاقل حارة على تجنيد 5 مواطنين، للزج بهم في جبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة، تنفيذا للإملاءات الإيرانية".

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا