وزير يمني يحذر من إطلاق "الحوثيين" لعمليات تجنيد إجبارية

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من إطلاق "حركة أنصار الله" الحوثية لـ"عمليات تجنيد إجباري للمدنيين" في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الإرياني: "نحذر من إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، واجبار كل عاقل حارة على تجنيد 5 مواطنين، للزج بهم في جبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني".

الارياني @ERYANIM يحذر من اطلاق مليشيا الحوثي عمليات تجنيد إجباري واسعة للمدنيين pic.twitter.com/fqHiaCN5pD — قناة اليمن الفضائية - Yemen Tv (@yemen1tv) February 2, 2022

وأضاف: "لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة، تنفيذا للإملاءات الإيرانية".

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية".

المصدر: RT