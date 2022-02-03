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طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء

أخبار العالم العربي

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء
Gettyimages.ru
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قالت وسائل إعلام يمنية إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن 5 غارات جوية استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وأضافت أن غارتين استهدفتا منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب.

المصدر: قناة المسيرة

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