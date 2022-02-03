طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء

قالت وسائل إعلام يمنية إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن 5 غارات جوية استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وأضافت أن غارتين استهدفتا منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب.

المصدر: قناة المسيرة