طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء
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قالت وسائل إعلام يمنية إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء الليلة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن 5 غارات جوية استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين.
وأضافت أن غارتين استهدفتا منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب.
المصدر: قناة المسيرة
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