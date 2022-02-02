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"قسد": القصف التركي على عين ديوار وديرك أدى إلى مقتل مدنيين ونعتبره إعلانا للحرب

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
قوات سوريا الديمقراطية
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أعلن مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن القصف التركي على عين ديوار وديرك شمال شرق سوريا أدى إلى مقتل مدنيين، معتبرا أن هذا الهجوم بمثابة إعلان حرب.

وقال عبدي عبر "تويتر": "القصف التركي على عين ديوار وديرك أدى إلى استشهاد مدنيين ومقاتلين، كما أصاب البنى التحتية العامة".

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وأضاف: "هذا الهجوم يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، ويعرض المدنيين للخطر".

ولفت إلى أن هذا الهجوم "يقوض" قتال "قسد" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع: "مع تزايد تهديد الإرهاب، يتحمل شركاؤنا في التحالف (الدولي|) جزءا كبيرا من المسؤولية لمنع مثل هذه الهجمات التركية.

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المصدر: RT

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