مراسلنا: قصف تركي يستهدف مناطق شمالي العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا تركيّا استهدف مناطق في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن طائرات تركية قصفت مساء اليوم مواقع لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

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وأضاف، أن معلومات أخرى تفيد بقصف مخيم مخمور الذي يضم لاجئين من أكراد تركيا.

وكثفت القوات التركية هجماتها على قواعد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق خلال وركزت نيرانها وتوغلها بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

المصدر: RT