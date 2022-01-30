 
مباشر

العراق.. "داعش" يطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب الموصل

أخبار العالم العربي

العراق..
Gettyimages.ru
القوات العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa51

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المقدم علي حربي في تصريح لموقع "باسنيوز" العراقي إن "منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ 4 قذائف هاون من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية".

إقرأ المزيد
العراق.. الإعلام الأمني تؤكد تصفية مجموعة إرهابية نفذت
العراق.. الإعلام الأمني تؤكد تصفية مجموعة إرهابية نفذت "جريمة العظيم"

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

إقرأ المزيد
العراق.. الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر
العراق.. الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش"

المصدر: "باسنيوز" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا