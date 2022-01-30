العراق.. "داعش" يطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب الموصل

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المقدم علي حربي في تصريح لموقع "باسنيوز" العراقي إن "منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ 4 قذائف هاون من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية".

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وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

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المصدر: "باسنيوز" + RT