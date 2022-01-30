العراق.. "داعش" يطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب الموصل
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.
وقال المقدم علي حربي في تصريح لموقع "باسنيوز" العراقي إن "منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ 4 قذائف هاون من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.
المصدر: "باسنيوز" + RT
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