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لبنان.. توقيف "مدعي النبوة" بتهم بينها الإساءة لمصر

أخبار العالم العربي

لبنان.. توقيف
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"مدعي النبوة" نشأت عبد النور
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أوقفت السلطات اللبنانية "مدعي النبوة" نشأت منذر واتهمته بعدة جرائم أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين والإساءة إلى مصر.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان أوقفت منذر واتهمته بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى "دولة صديقة" وهي جمهورية مصر العربية.

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وتم توقيفه في العاصمة اللبنانية بيروت بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.

وأكدت مصادر قضائية للصحيفة أن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات". 

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المصدر: "النهار"

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