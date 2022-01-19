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"مدعي النبوة" اللبناني كان يعمل طبالا (صورة)

أخبار العالم العربي

الصورة من "تويتر"
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كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "مدعي النبوة" اللبناني نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر"، كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

وتداول النشطاء صورة قديمة لـ"الحكيم نشأت" والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة "الطبلة" بين يديه.

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك" الذي قالت فيه "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب".

وواجه "مدعي النبوة" منعطفا حاسما في "بداية دعوته" حين أعلن: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة" (التي أسسها عبر "فيسبوك" لنشر الدعوة).

المصدر: RT

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