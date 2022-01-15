بعد ادعائه النبوة.. استمرار تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللبناني نشأت مجد النور

لا يزال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع "مدعي النبوة" اللبناني نشأت عبد النور، بعد أن أثار سخرية واسعة مؤخرا بادعائه هذا.

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك" الذي قالت فيه "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب".

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خسارة إن مكانش فيه فيديوهات لمدعي النبوة في التسعينات .. كانوا بيقولوا درر ومعيشين جرايد كتير على حسهم.

الجورنال يفضل يحقق مبيعات عالية في ٣ أعداد، والرابع يبقى صورة النبي صفحة أولى وهو متكلبش في أمن الدولة وبيمضي على تنازل عن النبوة وتخلص الحكاية. — جورج صبري (@George_Sabry) January 14, 2022

وأضافت: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام".

فيما الناس جائعة وتائهة في #لبنان اتحفتنا #كارمن_شماس بالترويج لشخص مجدّف مدعي "النبوة". قطعياً لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل التسلية، هل ممكن لهذا المتنبي أن يرينا معجزةً ما، بإرجاع الدولار الى ١٥٠٠ ليرة لبنانية. اذا لم يفعل، ولن يفعل، يجب اعتقالهما! pic.twitter.com/794VpLsZPv — Mounir Hafi (@mounirhafi) January 11, 2022

وواجه "الرسول الجديد" منعطفا حاسما في "بداية دعوته" حين أعلن: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة" (التي أسسها عبر "فيسبوك" لنشر الدعوة).

⭕️ الدجال نشأت الممسوس، يعدكم بأنه سيصنع لكم 3 معجزات "اونلاين" في بث مباشر "لايف"، لاثبات انه نبي ارسلته السماء، قبل ان "تطرقكم البقابق"..!!

لا اعرف انا ولا القاموس العربي، ما هي هذه البقابق، لكن -بحسب نشأت- يبدو انها مصيبة عظيمة. 😅..#بقابق_النبي_نشأتpic.twitter.com/W32YmMIqfc — 🔴 Hasan Sari (@HasanSari7) January 15, 2022

وجاء ذلك بعد سيل انتقادات وسخرية يبدو أن أكثرها تأثيرا وصل من مصر، أعلن على أثرها "النبي الجديد" استبعاد المصريين، من دينه.

شو عم يصير مين الرسول المرسل.. الواحد بغيب يومين بيلاقي في رسول جديد ارسل وما معه خبر طيب انا شو لازم اعمل 🙄🤔😵#كارمن_شماسpic.twitter.com/V5Jd7lgmum — Rihab Daher (@rihabd) January 10, 2022

المصدر: RT