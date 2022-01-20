 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: الأسطول البحري سيجري سلسة تدريبات ضخمة بداية من يناير في جميع مناطق تمركزه

دار الفتوى في لبنان تقدم إخبارا ضد "مدعي النبوة" نشأت منذر

أخبار العالم العربي

دار الفتوى في لبنان تقدم إخبارا ضد
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7qc

تقدمت دار الفتوى اللبنانية بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد "مدعي النبوة" نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر".

تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر "الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا