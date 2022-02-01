أردوغان يجدد تأكيد وقوف بلاده إلى جانب لبنان

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على ثبات موقف بلاده الداعم للبنان، وقال إن "الصديق يعرف وقت الضيق".

وخلال اجتماع عمل موسع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في أنقرة اليوم، قال أردوغان: "نؤكد موقفنا الثابت بأننا إلى جانب لبنان، ونريد أن نصل إلى كل شرائح المجتمع اللبناني".

وأضاف: "الصديق وقت الضيق وفي اليوم الأسود، ونحن في مستهل هذا اللقاء نؤكد موقفنا الثابت بأننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل إلى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والأمن والطاقة، ولدينا امكانات كبيرة نريد أن نستخدمها مع لبنان".

1/9 عقد اجتماع عمل موسع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة التركية بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني.

في مستهل الاجتماع تحدث الرئيس اردوغان فقال: يقول المثل الصديق وقت الضيق وفي اليوم الاسود، ...@rterdogan_ar#لبنانpic.twitter.com/IEDuBjfFWL — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 1, 2022

وتوجه أردوغان إلى ميقاتي قائلا: "نقدر جهودكم في إجراء الإصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين".

كما تحدث عن أهمية دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وعن استمرار التعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والنقل والأشغال وعلى التعاون اللبناني مع الشركات التركية. وأضاف: "أنا على ثقة بأن المحادثات التي أجريناها ستعمق علاقاتنا أكثر فأكثر".

4/9 وتحدث عن أهمية دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وعن استمرار التعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والنقل والاشغال وعلى التعاون اللبناني مع الشركات التركية.

وختم بالقول" انا على ثقة بأن المحادثات التي اجريناها ستعمق علاقاتنا اكثر فاكثر ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 1, 2022

بدوره، قال ميقاتي: "نحن على الدوام نشعر بأن علاقاتنا علاقات أخوة، وفي كل المحطات أنتم الأوائل في مد يد العون للبنان ومساعدته خاصة في الأزمات المتتالية التي يمر بها"، مشيرا إلى أن "علاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الأبواب للتعاون والمساعدة".

وأضاف: "لبنان يمر بأزمة تكان تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات".

6/9 اذكر فخامة الرئيس انه خلال محادثاتنا المشتركة في بيروت عام ٢٠٠٥، اتخذنا معا قرارا بالغاء التأشيرات بين البلدين ما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.نحن اليوم في أمس الحاجة للتعاون والمساعدة من قبلكم ، وإن محبتكم الشخصية للبنان، ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 1, 2022

المصدر: RT