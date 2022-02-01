أردوغان يستقبل ميقاتي

وصل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري، حيث أقيمت له مراسم استقبال أمام القصر الرئاسي.

ونشرت رئاسة الجمهورية التركية عبر حسابها على "تويتر" فيديو لمراسم الاستقبال، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استقبال ميقاتي، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بميقاتي.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi Resmî Karşılama Töreni https://t.co/E0x5mW9Qs0 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 1, 2022

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إنه من المقرر أن يلي الاجتماع الثنائي بين أردوغان وميقاتي اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والتركي، ثم مؤتمر صحافي مشترك تليه مأدبة عشاء تكريمية يقيمها أردوغان.

2/5 وكان الرئيس ميقاتي والوفد الوزاري اللبناني قد وصلوا الى القصر الرئاسي حيث كان الرئيس اردوغان في استقبال الرئيس ميقاتي وتوجها معا الى منصة الشرف. وقد عزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد التركي، وأطلقت المدفعية ٢١ طلقة ترحيبيا بالرئيس ميقاتي ... pic.twitter.com/6KOvPsTxEi — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 1, 2022

ويقوم ميقاتي بزيارة إلى تركيا بدعوة من أردوغان. وكان في استقباله في مطار أنقرة، والي أنقرة واصب شاهين، رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلم.

وقد ألقى رئيس حرس الشرف التحية العسكرية لميقاتي، قبل أن ينتقل والوفد الوزاري إلى ضريح مؤسس تركيا أتاتورك، وهي المحطة الأولى في الزيارة الرسمية.

1/2 وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري بعد ظهر اليوم الى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وكان في استقباله في مطار انقرة والي انقرة واصب شاهين، رئيس بلدية انقرة منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلّم ...#لبنان#تركياpic.twitter.com/bVRkhZqR3l — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 1, 2022

المصدر: RT