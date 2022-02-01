التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف إن العمليات "أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا".
#التحالف: تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا في #مأرب وتعز خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا pic.twitter.com/nFFh73EM45— جريدة الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) February 1, 2022
وكانت وزارة الخارجية السعودية أدانت واستنكرت "بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي".
المصدر: صحيفة "الرياض"
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