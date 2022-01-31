مراسلنا: التحالف العربي يشن غارات جوية على صنعاء
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أفاد مراسل RT بأن طائرات التحالف العربي شنت غارات جوية على صنعاء حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية.
وأوضح المراسل أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الإذاعة بحي الحصبة بـ4 غارات.
وأشار إلى أن المقاتلات شنت 3 غارات جوية على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحيط صنعاء.
ولفت إلى أن غارة جوية أخرى استهدفت تبة التلفزيون في العاصمة.
وأكد أن تحليق مقاتلات التحالف في سماء صنعاء ما زال مستمرا.
المصدر: RT
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