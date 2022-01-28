اليمن.. "ألوية العمالقة" تعلن إنهاء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين جنوب مأرب

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" اليمنية أنها "استكملت عملية "إعصار الجنوب" التي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب من قبضة الحوثيين".

وقالت قوات "ألوية العمالقة" في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه إن "ألوية العمالقة" استطاعت "إعادة تموضع لقواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من مليشيات الحوثي".

وأضاف البيان: "بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية "إعصار الجنوب" بدأت بنقل ألويتها إلى عرينها".

وفي 27 ديسمبر أعلنت "ألوية العمالقة" أنها أرسلت قوات عسكرية باتجاه محافظة شبوة بهدف "تحرير المديريات التي سقطت بأيدي الحوثيين في محافظة شبوة".

وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

المصدر: "أ ف ب"