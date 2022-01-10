قوات موالية للحكومة اليمنية تعلن السيطرة على جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين، تحقيقها تقدما جديدا في المعارك ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية وسيطرتها على جميع مديريات محافظة شبوة.

وكانت القوات الحكومية اليمنية والموالية لها بدأت يوم الأحد هجوما لاستعادة مديرية عين غربي محافظة شبوة النفطية شرقي اليمن من قبضة الحوثيين.

ومطلع الشهر الجاري، تمكنت قوات "العمالقة" من السيطرة على مركز مديرية عسيلان وغالبية مناطق المديرية، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد الحوثيين.

وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالات