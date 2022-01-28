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السعودية.. انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا

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السعودية.. انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 4474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4738 حالة يوم أمس.

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وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 4474 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 4445 حالة، ووفاة حالتين.

وأضافت، في تقريرها اليومي، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 675,471 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 869 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 626,532 حالة.

ولفتت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8931 حالة.

المصدر: "عكاظ"

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