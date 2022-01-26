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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود اللبنانية: نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود اللبنانية: نفذنا عملية برية في عمق دولة
AP Oded Balilty
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
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كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي توغل داخل حدود إحدى الدول المجاورة، دون الكشف عن اسمها.

وقال كوخافي في تصريحات قرب الحدود اللبنانية إن إسرائيل نفذت عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا" خلال الشهر الأخير، واصفا العملية بـ"الأخلاقية".

وأضاف كوخافي أن عملية التوغل تمت الموافقة عليها من قبل أعلى المستويات السياسية.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال جلسة عقدها مع مجموعات شبابية في إطار إحياء الذكرى الـ25 لما يعرف في إسرائيل بـ"كارثة المروحيتين"، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت بين مروحتي "يسعور" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلية في فبراير 1997 وأدت إلى مقتل 73 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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