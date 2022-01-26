رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود اللبنانية: نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي توغل داخل حدود إحدى الدول المجاورة، دون الكشف عن اسمها.

وقال كوخافي في تصريحات قرب الحدود اللبنانية إن إسرائيل نفذت عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا" خلال الشهر الأخير، واصفا العملية بـ"الأخلاقية".

وأضاف كوخافي أن عملية التوغل تمت الموافقة عليها من قبل أعلى المستويات السياسية.

אמירה מעניינת של הרמטכ"ל כוכבי במסגרת ציון 25 שנה לאסון המסוקים. ע"פ דבריו, שנאמרו מול בני נוער, צה"ל ביצע בחודש האחרון "פשיטה" במדינה סמוכה ("לא הרחק מכאן") מעבר לגדר



כוכבי לא הסכים להגיד עוד pic.twitter.com/UNMFyUOHa3 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 26, 2022

وجاءت تصريحات كوخافي خلال جلسة عقدها مع مجموعات شبابية في إطار إحياء الذكرى الـ25 لما يعرف في إسرائيل بـ"كارثة المروحيتين"، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت بين مروحتي "يسعور" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلية في فبراير 1997 وأدت إلى مقتل 73 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية