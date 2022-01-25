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مصر.. أول تحرك أزهري ضد فيلم منى زكي المثير للجدل

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مصر.. أول تحرك أزهري ضد فيلم منى زكي المثير للجدل
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ناشدت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إلهام شاهين، المعترضين على فيلم مثير للجدل في الفترة الحالية، بأن يتوجهوا باعتراضاتهم للنائب العام.

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وقالت إلهام شاهين، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمة".

كما نشرت إلهام شاهين، منشورا آخر يفيد بالمعلومات المطلوبة لتقديم بلاغ للنائب العام لمنع هذا الفيلم.

المصدر: "صدى البلد"

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