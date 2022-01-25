شاهد.. مشادة على الهواء بين إلهام شاهين والمذيع تامر أمين

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي المصري، تامر أمين، والفنانة المصرية، إلهام شاهين، على الهواء مباشرة، في برنامج "آخر النهار" بسبب دفاعها عن فيلم "أصحاب ولا أعز".

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وعلق الإعلامي تامر أمين قائلا :"أنا عارف انه (الفيلم) تجسيد وليس حقيقيا، ولكن يعني كل الأشخاص السبعة اللي على الترابيزة بايظين كده مفيش حد فيهم عدل، وهنا بتكلم في فكرة الرسالة الموجهة" .

وتابع تامر أمين: "أنا ضد الهجوم اللي حصل ضد منى زكي، لأنه عيب ولا يصح، ولكني أرفض دورها، لأن الفيلم أقل من مستوى فنانة مثل منى زكي، والجدل ده خلى اللي ماشافهوش يشوفه، وانا اللي مختلف معايا في الرأي بحترمه".

وبدورها قالت إلهام شاهين: "ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي، وأداؤها كان رائعا، ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد".

وتابعت إلهام شاهين:"معظم أحداث فيلم (أصحاب ولا أعز) تحدث في المجتمعات العربية"، مضيفة :"منصة نتفلكس منصة دولية وغير متواجدة في كل المنازل المصرية، ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها".

وتابعت إلهام شاهين: "أرى أن الفيلم رائع، وأحيي صناع الفيلم بالكامل، وكان مباراة في التمثيل، وبرافو لكل الممثلين".

المصدر: صدى البلد