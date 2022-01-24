الخارجية السورية تدعو ممثلي المنظمات الإنسانية إلى اجتماع طارئ بشأن الحسكة

دعت وزارة الخارجية السورية ممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد إلى اجتماع طارئ بشأن "الأوضاع الخطيرة والطارئة" في محافظة الحسكة.

وقالت الوزارة في بيان إنها دعت ممثلي "المنظمات الأممية وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية" إلى اجتماع طارئ في مقر الوزارة، بشأن الأوضاع الخطيرة والطارئة في الحسكة".

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وذكر البيان أن الوزارة أبلغت ممثلي تلك المنظمات "ولا سيما منظمات الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات المطلوبة للمدنيين والتصدي لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تعاني منها آلاف العائلات السورية النازحة".

وقالت الوزارة إن الهجوم في الحسكة الذي تقوم به مجموعات "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "أوقع ضحايا بين شهداء وجرحى بما فيهم أطفال وأحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية للمحافظة وأدى إلى نزوح آلاف الأسر من السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة بحثا عن الأمان والحماية".

المصدر: "سانا"