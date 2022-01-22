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في أول تعليق رسمي سوري على أحداث الحسكة: ما تقترفه القوات الأمريكية و"قسد" جرائم حرب

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في أول تعليق رسمي سوري على أحداث الحسكة: ما تقترفه القوات الأمريكية و
نزوح أهالي الحسكة بتأثير الاشتباكات في المدينة ـ (المكتب الصحفي في محافظة الحسكة)
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دانت دمشق الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة، وقالت إن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن سوريا "تجدد إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي".

وأضافت الخارجية أن ما "تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

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وطالبت دمشق المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى، "بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".

كما طالبت مجلس الأمن "بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.

 

المصدر: "سانا"

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