مصر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب غرب مدينة السويس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت على بعد 50 كلم من مدينة السويس.

وقال المعهد في بيان نشره على صفحته عبر "فيسبوك" إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال سجلت هذه الهزة عند الساعة 9:23:47 مساء السبت (حسب التوقيت المحلي)، بقوة 3.5 درجة.

ولفت إلى أن الهزة وقعت على عمق 6.2 كلم تحت سطح الأرض.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT