اجتماع حكومي سوري "ضمن خطوات مكافحة الفساد"

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن اجتماع المجلس الأعلى للرقابة المالية الذي ترأسه اليوم "يأتي ضمن الخطوات التنفيذية للحكومة لمكافحة الفساد".

وشدد عرنوس على أهمية عمل كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في محاربة الفساد، وضبط أي خلل في الإنفاق العام، وعلى ضرورة تعزيز مبدأ الرقابة السابقة والآنية ومحاسبة المخالفين من خلال المؤسسات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وذكرت "سانا" أن الاجتماع بحث الآليات القانونية لتعزيز الجهاز المركزي للرقابة المالية بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وتمكينه من القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.

المصدر: "سانا"