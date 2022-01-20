الصحة الفلسطينية تتوقع أن تصل الإصابات اليومية بكورونا إلى 10 آلاف حالة خلال أيام

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن نسبة الإصابات اليومية التي تسجل رسميا لدى الوزارة ممكن أن تكون ثلاثة أو أربعة أضعافها على أرض الواقع.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: أن نسبة الإصابات أعلى مما تظهر عليه النتائج، لأن الكثير من المواطنين لا يتوجهون لسحب العينات، والمخالطين كذلك".

وتابع: "خلال الأسبوع المنصرم هناك ارتفاع في عدد الحالات بشكل نسبي، ونحن لا نتحدث عن 1259 حالة فقط، بل النسبة الإيجابية من مجمل الفحوصات التي تسحب في فلسطين، سواء الضفة أو غزة".

وأردف: "للأسف لدينا في بعض المحافظات وصلت النسبة بما سحب من عينات وما ظهر إيجابي 30% و25% و27%".

وقال: "ما مجمله في قطاع غزة 20% من النسبة الإيجابية، والضفة والقدس 19%، وهذا شيء خطير".

وأشار الشخرة إلى أن عدد الفحوصات التي سحبت خلال أمس 5177 عينة في الضفة، كانت نسبتها الإيجابية 19%.

ودعا كافة المواطنين من يظهر عليهم أية أعراض ومن يخالطون مصابا بشكل مباشر التوجه لإجراء الفحوصات.

وقال: "إن 63 مريضا في غرف العناية المكثفة، الارتفاع بسيط، ولكن موجود".

وأوضح الشخرة أن وزارة الصحة الفلسطينية توقعت أن يصل عدد الإصابات من 5 آلاف إلى 10 آلاف إصابة يوميا خلال الأيام السابقة وحتى الأيام القادمة.

وأكد أن نسبة المطعمين في فلسطين تبلغ 60% وأنه "في حال الوصول لـ75% سيكون أمرا جيدا جدا للوصول إلى المناعة المطلوبة"، مشيرا إلى توفر اللقاحات في كافة المحافظات وضرورة توجه المواطنين لتلقيها.

المصدر: وكالة "معا"