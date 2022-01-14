الصحة الفلسطينية: 222 إصابة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إنه تم تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 699 إصابة.

وأهاب الشخرة بالمواطنين التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات.

وقال مسؤول ملف كورونا بشمال الضفة الغربية، وسام صبيحات، في وقت سابق "هناك توقعات في الأيام القادمة أن يكون "أوميكرون" هو السائد في فلسطين بسبب سرعة انتشاره الفائقة، من 3 إلى 4 أضعاف المتحورات السابقة".

المصدر: وكالة "معا"