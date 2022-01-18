بعد انتحار فتاة الغربية.. النيابة المصرية تطالب بتجريم تداول حبوب الغلال وبيعها للأطفال

أهابت النيابة العامة بالمشرّع المصري تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد، إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته مثل فتاة كفر الزيات بالغربية.

كما أهابت النيابة بالنظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها دون قيود.

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وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراك وإرادة سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلا مخرجا من الملة، لهو كبيرة من عظائم الذنوب.

وتهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحو مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك في مناهج الدراسة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي مساء الثلاثاء بإحالة 5 متهمين محبوسين في قضية وفاة الفتاة بسنت بكفر الزيات بالغربية لمحكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة.

وتضمنت اتهامات النيابة لبعض المتهمين بهتك عرض الفتاة بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية