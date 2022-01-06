مصر.. تطورات جديدة في واقعة الفتاة المنتحرة بسبب صور مفبركة والمتهمان يعترفان بالتفصيل

أصدررئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في مصر، قرارا بحبس المتهمين في واقعة انتحارالفتاة بسنت خالد، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأفادت مصادر بجهات التحقيق بأن النيابة وجهت للمتهمين تهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

وأوضحت المصادر أن المتهم الأول تحدث عن الواقعة باعترافات تفصيلية، والثاني أدلى باعترافات ضمنية.

وكشفت المصادر أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، قامت بالتحقيق لمدة 7 ساعات متواصلة وأصدرت قرار بالحبس على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما زميلها طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول يدعى "ا. س" والثاني يدعى "ع. ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب انتحار بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق ولسمات الريف المصري، ثم وفاة جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.

المصدر: صدى البلد