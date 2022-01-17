مصادر عراقية لـRT: تعرض قيادي في "حشد العتبات" المقرب من السيستاني إلى محاولة اغتيال

أفادت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، بتعرض قيادي في "حشد العتبات" المقرب من المرجع الأعلى علي السيستاني إلى محاولة اغتيال.

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وذكرت المصادر لـRT، أن "مسلحين غير معروفين أطلقوا الليلة الماضية النار على منزل حميد الياسري قائد لواء (أنصار المرجعية) في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى جنوبي العراق".

RT

وأضافت، أن "الياسري كان في منزله لحظة إطلاق النار واشتباك حمايته مع مطلقي النيران".

يذكر أن خلافات واسعة تدور بين الحشد الشعبي و(حشد العتبات) الذي اتهم مؤخرا قياديين في الحشد الشعبي بمحاولة إحداث انشقاق داخله.

المصدر: RT