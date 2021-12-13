مصادر عراقية لـRT: "حشد العتبات" أحبط محاولة انشقاق وتمرد في صفوفه

أفادت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، أن "حشد العتبات" المقرب من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أحبط محاولة انشقاق وتمرد في صفوفه.

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وذكرت المصادر لـRT، أن "مجموعة داخل الحشد، وبدعم من أطراف داخلية وخارجية، حاولت إيجاد شرخ وانشقاق في صفوفه، إلا أنها لم تنجح بعد أن أجهضت محاولتها".

وأضافت المصادر أن "حشد العتبات سيطر على الموقف ومنع الساعين للتمرد والانشقاق من السير بمخططهم".

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر ضابط استخبارات فرقة العباس القتالية وهي إحدى أطراف حشد العتبات، ويدعى أبو علي الأشتر، في مقطع فيديو وطالب بتغيير قائد الفرقة واتهمه بالفساد.

ويضم حشد العتبات فرقتي "الإمام علي القتالية" و"العباس القتالية"، ولواء "علي الأكبر"، ولواء "أنصار المرجعية"، وهذه فصائل انشقت عن "الحشد الشعبي" قبل نحو عام.

المصدر: RT