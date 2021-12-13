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مصادر عراقية لـRT: انشقاقات داخل حشد العتبات المقرب من المرجع السيستاني

أخبار العالم العربي

مصادر عراقية لـRT: انشقاقات داخل حشد العتبات المقرب من المرجع السيستاني
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أفادت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، بوجود انشقاقات داخل "حشد العتبات" المقرب من المرجع الشيعي علي السيستاني.

وذكرت المصادر لـRT، أن "مجموعة من مقاتلي فرقة العباس القتالية، وهي إحدى أطراف حشد العتبات، أعلنت مطالبتها بتغيير قائد الفرقة، ميثم الزيدي، بسبب "تهم فساد".

وظهر ضابط استخبارات الفرقة، ويدعى "أبو علي الأشتر" في مقطع فيديو وطالب بتغيير قائد الفرقة واتهمه بالفساد.

وتواصل مراسل RT مع قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، للتعليق على ما يحدث، إلا أنه رفض ذلك.

ويضم حشد العتبات فرقتي "الإمام علي القتالية" و"العباس القتالية"، ولواء "علي الأكبر"، ولواء "أنصار المرجعية"، وهذه فصائل انشقت عن "الحشد الشعبي" قبل نحو عام.

المصدر: RT

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