مصر.. الإعدام لاثنين والمؤبد لثالث أدينوا بقتل سائق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين بقتل سائق أجره لسرقته والتخلص من جثته بدائرة مركز شرطة الحسينية، والسجن المؤبد للمتهم الثالث في القضية.

وتم العثور على جثة سائق "توك توك" مقيم بناحية مركز القنطرة محافظة الإسماعيلية، مقتولا بالقرب من مفارق الخمسات بدائرة مركز الحسينية.

وبالفحص تبين أن الجثة بها كدمات وجروح في الوجه والرأس، كما تبين أن الجناة سرقوا عربة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه، ولاذوا بالفرار.

وكشفت تحريات الشرطة، قيام كل من تاجر ملابس مقيم القنطرة، وعامل في مزرعة سمك، وتاجر طيور، بارتكاب الواقعة، حيث اتفق المتهمان الأول والثاني على سرقة "التوك توك" وقتل قائده وبيعه واقتسام حصيلة البيع لمرورهما بضائقة مالية، فوقع اختيارهما على المجني عليه، كونه صديقا للمتهم الأول ويسهل استدراجه نفاذا لتلك الجريمة.

ويوم الواقعة، هاتف المتهم الأول المجني عليه طالبا منه إيصاله لمكان ما، واستقل عربة "التوك توك" معه، وتقابل في الطريق مع المتهم الثاني، وقاما سويا بالتعدي على المجني عليه بحجر وزجاجة، ثم أغرقا رأسه في بركة مياه راكدة، للتحقق من "إزهاق روحه".

وما أن تأكدا من موت السائق، سرقا هاتفه و"التوك توك" الخاص به وفرا هاربين، وباعا للمتهم الثالث المركبة، مقابل 4000 جنيه مع علم الأخير أنه من متحصلات السرقة.

المصدر: RT