وزيرة الخارجية الليبية: ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد البلاد أمنيا واقتصاديا

اعتبرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ملف الهجرة غير الشرعية يستنزف موارد البلاد أمنيا واقتصاديا، داعية المجتمع الدولي للتعاون في مكافحة هذه الظاهرة.

وقالت المنقوش في تصريح خلال جولة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بعين زارة إن "ملف الهجرة غير القانونية يستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنيا واقتصاديا، وهو ملف يحتاج تعاونا دوليا جادا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار، للحد من هذه الظاهرة إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا".

إقرأ المزيد

وأكدت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بهذا الملف، بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

وبحثت المنقوش خلال الجولة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، سبل مراعاة أوضاع الموجودين بالمراكز، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب البرامج والآليات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تدفق المهاجرين.

المصدر: "218.TV"