باسيل: سحب الثقة من حكومة ميقاتي أصبح قريبا

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطيل عمل حكومته.

وأكد باسيل في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن تياره أرسل كتابا إلى مجلس النواب يطالب فيه بمساءلة الحكومة، لكن المجلس لم يتحرك، على حد قوله.

وصرح باسيل بأن تياره سيطلب سحب الثقة من الحكومة قائلا: "أرسلنا كتابا إلى مجلس النواب لمساءلة الحكومة ولم يتحرك المجلس، ولذلك نحن في اتجاه طلب حجب الثقة عن الحكومة، لأن رئيسها يتحمل جزءا من المسؤولية عن إيقاف عملها، ويتصرف كأن تجميدها يلائمه".

وأضاف أن "ميقاتي يعقد اللجان الوزارية، ويتخذ قرارات إفرادية في اللجان ومع الوزراء، وعندما يحتاج إلى مجلس الوزراء يذهب إلى رئيس الجمهورية طالبا موافقات استثنائية".

ولفت إلى أن تلك التصرفات من ميقاتي يسهم بها "في تعطيل مجلس الوزراء، فإذا كان هذا الأمر من ضمن أجندة يتقاسم تنفيذها، أو إذا كان مجبرا على اتباع هذا الأسلوب، لأنه يعتبر أن من دون "الثنائي الشيعي" لا يمكن اجتماع الحكومة، فالنتيجة واحدة، فهو لا يقوم بالجهد المطلوب أو بالإجراء الصحيح، ولا يبدو قلقا على عدم التئام الحكومة".

وعلق باسيل على تأكيد ميقاتي أنه سوف يدعو الحكومة إلى الاجتماع بعد أن يتسلم الموازنة من وزارة المال، متسائلا: "هل يجهل ميقاتي أن وزير المال لن يسلمه الموازنة من دون قرار سياسي؟ فلماذا لا يدعو إذا إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا ربط الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء بهذا القرار فقط؟".

المصدر: صحيفة "الجمهورية" اللبنانية