 
مباشر

الداعية السعودي عائض القرني ينشر فيديو قديما للملك سلمان ويقارنه بولي العهد

مجتمع

الداعية السعودي عائض القرني ينشر فيديو قديما للملك سلمان ويقارنه بولي العهد
عائض القرني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s69z

نشر الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني فيديو قديما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتحدث عن الإنجازات في المملكة، وقال إنه مصدر طموح ولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب الداعية الإسلامي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ومرفقا بها مقطع الفيديو: "شاهدت هذا المقطع الفاخر والتجلي الزاخر، فعرفت من أين أتى طموح ولي العهد وارث المجد شبيه الجد، إنها مدرسة سلمان الهمة إلى العنان، والسمو بالشعب، فوق هام السحب، طموح بلا أمد، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وتحليقٌ فوق القمم، ومن يُشابه أبه فما ظلم".

وفي الفيديو الذي نشره القرني يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير هنا أقول هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا".

وتابع العاهل السعودي في مقطع الفيديو: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر".

وأضاف الملك سلمان: "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة، نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا