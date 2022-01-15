الداعية السعودي عائض القرني ينشر فيديو قديما للملك سلمان ويقارنه بولي العهد

نشر الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني فيديو قديما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتحدث عن الإنجازات في المملكة، وقال إنه مصدر طموح ولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب الداعية الإسلامي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ومرفقا بها مقطع الفيديو: "شاهدت هذا المقطع الفاخر والتجلي الزاخر، فعرفت من أين أتى طموح ولي العهد وارث المجد شبيه الجد، إنها مدرسة سلمان الهمة إلى العنان، والسمو بالشعب، فوق هام السحب، طموح بلا أمد، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وتحليقٌ فوق القمم، ومن يُشابه أبه فما ظلم".

وفي الفيديو الذي نشره القرني يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير هنا أقول هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا".

شاهدتُ هذا المقطع الفاخر، والتجلّي الزاخر، فعرفتُ من أين أتى طموح #ولي_العهد ، وارث المجد، شبيه الجد،

إنها مدرسة سلمان ، الهمّة إلى العنان،

والسمو بالشعب، فوق هام السحب،

طموحٌ بلا أمد، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وتحليقٌ فوق القمم، ومن يُشابه أبه فما ظلم.❤️🇸🇦#سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/LBvV9IEKFm — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) January 14, 2022

وتابع العاهل السعودي في مقطع الفيديو: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر".

وأضاف الملك سلمان: "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة، نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها".

المصدر: RT