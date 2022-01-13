السيسي يعلق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان
Globallookpress
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قائلا: "لن أعلق تعليق آخر سوى هذا التعليق".
وأضاف السيسى خلال جلسته مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "ملتزمون كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود والإجراء الذى أجريناه مع اليونان مبنى على ذلك وملتزمين بذلك وهذه إجابة كافية".
يذكر أن الاتفاق بين مصر واليونان أثار غضب تركيا التي قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إنه "لاغ وباطل"، وأن "المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي"، وأن بلاده "لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق".
المصدر: اليوم السابع + RT
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